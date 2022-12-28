Путин обсудил с президентом Кубы вопросы двустороннего сотрудничества

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Президенты России и Кубы Владимир Путин и Мигель Диас-Канель Бермудес в ходе телефонного разговора провели обмен мнениями по актуальным вопросам двустороннего сотрудничества, сообщила в среду вечером пресс-служба Кремля.

"Подтверждена готовность к последовательной реализации договоренностей, достигнутых по итогам визита президента Кубы в Россию 19-22 ноября 2022 года, при должном учете предложений и пожеланий кубинской стороны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "особое внимание уделено взаимовыгодным совместным проектам в энергетике, промышленности и других областях".

"Выражен обоюдный настрой на дальнейшее всестороннее укрепление российско-кубинского стратегического партнерства", - сообщили в пресс-службе.

Путин поздравил Диас-Канеля с отмечаемым 1 января национальным праздником Кубы - Днем освобождения, "передав пожелания благополучия и процветания всему кубинскому народу". Лидеры также обменялись теплыми поздравлениями с наступающим Новым годом.

"Условлено активизировать контакты на различных уровнях", - добавили в пресс-службе.