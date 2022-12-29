Что случилось этой ночью: четверг, 29 декабря

Призыв Вучича к разбору баррикад на севере Косово, заявление Лаврова об отсутствии канала диалога по Украине с США, телефонные переговоры Путина и президента Кубы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Вучич призвал сербов на севере Косово разобрать баррикады. Президент Сербии заявил, что участники протестов не будут преследоваться по закону.

- Лавров заявил, что у США и РФ нет канала диалога по Украине. Глава МИД РФ добавил, что Россия не намерена просить американскую сторону о возобновлении переговоров, но всегда готова откликнуться на здравые предложения о контактах.

- Путин обсудил с президентом Кубы вопросы двустороннего сотрудничества. В пресс-службе Кремля отметили, что в ходе беседы особое внимание было уделено "взаимовыгодным совместным проектам в энергетике, промышленности и других областях".

- Король Иордании предостерег Израиль от попыток изменить статус-кво Иерусалима. Абдалла II заявил, что его страна готова к конфликту в случае, если члены нового израильского правительства будут добиваться изменения текущего положения.

- Минэнерго Белоруссии назвало фейками сообщения про облучение персонала на БелАЭС. В ведомстве подчеркнули, что системы автоматической защиты обеспечивают безопасную работу персонала и исключают возможность радиационного воздействия выше допустимых норм.