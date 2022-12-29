Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Что случилось этой ночью: четверг, 29 декабря

Призыв Вучича к разбору баррикад на севере Косово, заявление Лаврова об отсутствии канала диалога по Украине с США, телефонные переговоры Путина и президента Кубы

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Вучич призвал сербов на севере Косово разобрать баррикады. Президент Сербии заявил, что участники протестов не будут преследоваться по закону.

- Лавров заявил, что у США и РФ нет канала диалога по Украине. Глава МИД РФ добавил, что Россия не намерена просить американскую сторону о возобновлении переговоров, но всегда готова откликнуться на здравые предложения о контактах.

- Путин обсудил с президентом Кубы вопросы двустороннего сотрудничества. В пресс-службе Кремля отметили, что в ходе беседы особое внимание было уделено "взаимовыгодным совместным проектам в энергетике, промышленности и других областях".

- Король Иордании предостерег Израиль от попыток изменить статус-кво Иерусалима. Абдалла II заявил, что его страна готова к конфликту в случае, если члены нового израильского правительства будут добиваться изменения текущего положения.

- Минэнерго Белоруссии назвало фейками сообщения про облучение персонала на БелАЭС. В ведомстве подчеркнули, что системы автоматической защиты обеспечивают безопасную работу персонала и исключают возможность радиационного воздействия выше допустимых норм.

Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Япония предоставит Ираку кредит в $1,2 млрд для модернизации НПЗ в Басре

Япония предоставит Ираку кредит в $1,2 млрд для модернизации НПЗ в Басре

Вучич призвал сербов на севере Косово разобрать баррикады

Вучич призвал сербов на севере Косово разобрать баррикады

Лавров заявил, что у США и РФ нет канала диалога по Украине

Лавров заявил, что у США и РФ нет канала диалога по Украине

Миллер заявил о начале практической реализации проекта газового хаба в Турции

Папа Франциск попросил молиться за тяжелобольного Бенедикта XVI

Папа Франциск попросил молиться за тяжелобольного Бенедикта XVI

Рост числа людей с хроническими болезнями поставил под угрозу экономику Великобритании

Рост числа людей с хроническими болезнями поставил под угрозу экономику Великобритании

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink

Ракета SpaceX стартовала на орбиту с новой группой интернет-спутников Starlink
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });