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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

В Госдуму внесли на ратификацию соглашение между РФ и Белоруссией о взаимном признании виз

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен проект закона о ратификации соглашения между правительствами РФ и Белоруссии о взаимном признании виз и по другим вопросам, связанным с въездом иностранных граждан и лиц без гражданства на территории Союзного государства.

Соответствующий проект закона (270097-8) размещен в среду в базе законодательной деятельности Госдумы.

Соглашение было подписано в Минске 19 июня 2020 года.

Основной целью соглашения является создание правовой базы для урегулирования порядка пересечения иностранными гражданами и лицами без гражданства российско-белорусской границы.

Соглашение предусматривает право иностранцев въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории двух государств на основании визы одного из них и документов, удостоверяющих личность.

В рамках реализации соглашения будет создана система информационного обмена с белорусской стороной о выданных и аннулированных разрешениях на въезд и пребывание, а также пересечении границ России и Белоруссии в пунктах пропуска, говорится в проекте закона.

Также соглашение предусматривает, что иностранные граждане и лица без гражданства, имеющие разрешение на временное проживание, вид на жительство либо документ для посещения международного спортивного мероприятия одной стороны и документ, удостоверяющий личность, имеют право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитом по территории государства другой стороны в течение срока действия указанных документов.

Госдума Россия Белоруссия
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