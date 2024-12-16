Соглашение Минска и Москвы о взаимном признании виз вступит в силу в январе 2025 года

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Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Соглашение между Белоруссией и Россией о взаимном признании виз вступит в силу в середине января 2025 года, сообщил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на конференции "Союзное государство: интеграция, развитие, доверие". Его цитирует "БелТА".

"Очень важный аспект нашего взаимодействия - это реализация соглашения о взаимном признании виз. Как мы и планировали в рамках Группы высокого уровня (Совета министров Союзного государства ИФ) к 8 декабря наши компетентные органы завершили тестирование закрытого канала обмена данными, и на прошлой неделе МИД России подтвердил выполнение российской стороной всех внутригосударственных процедур. Мы с белорусской стороной тоже общались на прошлой неделе, я так понимаю, что и Беларусь завершила аналогичные процедуры", - сказал он.

"Теперь оно должно вступить в силу в течение 30 дней после обмена соответствующими нотами, т.е. в середине января 2025 года", - отметил вице-премьер.

Он подчеркнул, что "это очень важно, так как соглашение дает возможности для пересечения нашей сухопутной границы гражданами третьих стран, в первую очередь это касается автомобильных перевозок, в том числе грузовых".