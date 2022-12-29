Лидеры РФ и КНР проведут переговоры в пятницу по видеоконференцсвязи

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоятся в пятницу по видеоконференцсвязи, они обсудят, в том числе наиболее острые региональные проблемы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы готовим общение президента Путина и председателя Си, которое состоится завтра в первой половине дня по Москве. Это будет видеоконференцсвязь", - сказал Песков журналистам в четверг.

По его словам, первый обмен приветственными репликами будет публичным, а затем разговор продолжится в закрытом режиме.

"Конечно, очень важным будет обмен мнениями по наиболее острым региональным проблемам. Есть и те, которые ближе к нам, к России, а есть те, которые ближе к Китаю", - отметил Песков.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения, в частности стремительный рост взаимного товарооборота.

Лидеры будут обсуждать эти вопросы в духе настоящего стратегического партнерства, сказал пресс-секретарь.