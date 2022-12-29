Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:41

Лидеры РФ и КНР проведут переговоры в пятницу по видеоконференцсвязи

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина состоятся в пятницу по видеоконференцсвязи, они обсудят, в том числе наиболее острые региональные проблемы, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы готовим общение президента Путина и председателя Си, которое состоится завтра в первой половине дня по Москве. Это будет видеоконференцсвязь", - сказал Песков журналистам в четверг.

По его словам, первый обмен приветственными репликами будет публичным, а затем разговор продолжится в закрытом режиме.

"Конечно, очень важным будет обмен мнениями по наиболее острым региональным проблемам. Есть и те, которые ближе к нам, к России, а есть те, которые ближе к Китаю", - отметил Песков.

Кроме того, Путин и Си Цзиньпин обсудят двусторонние отношения, в частности стремительный рост взаимного товарооборота.

Лидеры будут обсуждать эти вопросы в духе настоящего стратегического партнерства, сказал пресс-секретарь.

Владимир Путин Си Цзиньпин Китай Дмитрий Песков
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Лавров заявил, что у США и РФ нет канала диалога по Украине

Лавров заявил, что у США и РФ нет канала диалога по Украине

Что произошло за день: среда, 28 декабря

Росстат зафиксировал новый исторический минимум безработицы в стране в ноябре

Росстат зафиксировал новый исторический минимум безработицы в стране в ноябре

Главы военных ведомств РФ, Турции и Сирии провели переговоры в Москве

Нападения в школах и вузах

Обвиняемый в убийстве студентов пермского вуза приговорен к пожизненному сроку

Обвиняемый в убийстве студентов пермского вуза приговорен к пожизненному сроку

Россияне получили возможность запретить сделки со своим имуществом через "Госуслуги"

Минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди повысят с 1 января, на шампанское - с 7 января

Минимальные розничные цены на водку, коньяк и бренди повысят с 1 января, на шампанское - с 7 января
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });