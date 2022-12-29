МС-21 с российскими двигателем и крылом получил одобрительные документы Росавиации

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Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация одобрила внесение главных изменений в типовую конструкцию самолета МС-21, связанных с установкой российского двигателя ПД-14 и крыла из композиционных материалов отечественного производства.

По результатам работ Росавиацией переиздан сертификат типа FATA-01010A с добавлением новой модели МС-21-310, уточнили в ведомстве.

Одобрение изменений по двигателю и крылу – основа для последующего импортозамещения всех агрегатов самолета, отметил гендиректор ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация" (ОАК, входит в "Ростех") Юрий Слюсарь. Его слова приводятся в совместном пресс-релизе Росавиации и "Ростеха".

"Часть из них на сегодняшний момент уже проходит стендовые испытания, и в следующем году мы готовы будем начать испытания этих систем в составе самолета, чтобы к концу 2024 года сертифицировать полностью российский борт и начать серийное производство", - сказал Слюсарь.

До 2030 года планируется поставить заказчикам более 270 единиц МС-21, напомнил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

МС-21 – семейство среднемагистральных пассажирских самолетов на 163-211 пассажирских мест, создаваемое предприятиями "Ростеха". Изначально планировалось выпускать МС-21 как с российскими двигателями ПД-14, так и с американскими Pratt & Whitney.

Версия самолета с иностранным мотором и крылом - МС-21-300 - получила базовый сертификат типа от Росавиации в конце 2021 года. Ожидалось, что первые четыре таких самолета будут поставлены в конце 2022 года - их получателем была выбрана авиакомпания "Россия". После введения в этом году антироссийских санкций сроки поставок лайнеров съехали на 2024 год. Теперь предполагается, что все выпускаемые для продаж МС-21 будут оснащены только ПД-14.