Росавиация сертифицировала первый российский офшорный вертолет Ми-171А3

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Росавиация выдала сертификат типа на вертолет Ми-171А3, предназначенный для офшорных операций (перевозки пассажиров и грузов над морем) и обслуживания морских буровых платформ.

Одобрительные документы были вручены холдингу "Вертолеты России" в присутствии зампредседателя правительства РФ - главы Минпромторга Дениса Мантурова.

"Разработчик вертолета совместно с Росавиацией продолжат работать над совершенствованием типовой конструкции, расширением эксплуатационных возможностей вертолета за счет сертификации в пассажирской и поисково-спасательной конфигурации", -заявил глава Росавиации Александр Нерадько, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Ми-171А3 – первый вертолет отечественного производства, создаваемый для перевозки пассажиров и грузов над морем. Он разрабатывался с 2018 года в соответствии со стандартами Международной ассоциации производителей нефти и газа (IOGP). Максимальная взлетная масса судна – 13 т, дальность полета – 1 тыс. км, пассажировместимость – до 24 человек. Вертолет предназначен для всепогодной эксплуатации при температурах от -50 С до +50 С. Серийный выпуск Ми-171А3 будет налажен на "Улан-Удэнском авиационном заводе".

Сертификат типа ограниченной категории также получила беспилотная авиационная система вертолетного типа БАС-200, сообщила Росавиация. Этот беспилотник взлетной массой более 30 кг планируется применять в недропользовании, топливно-энергетическом комплексе, логистике, экологии, сельском и лесном хозяйстве.

Помимо этого, выдан сертификат типа на модернизированный вертолет "Ансат" - с увеличенными топливными баками, новым хвостовым оперением и бортовым радиоэлектронным оборудованием (БРЭО). Доля композитов в конструкции вертолета, согласно сообщению ведомства, выросла с 20 до 35%.

"Сертифицированная Росавиацией установка новейшего БРЭО позволяет повысить удобство пилотирования. Модернизация хвостового оперения обеспечила улучшение путевой устойчивости винтокрылой машины, расширились ее эксплуатационные возможности", - отметил Нерадько.

В следующем году на модернизированный "Ансат" планируется установить лопасти с усовершенствованной аэродинамической компоновкой: после этого скорость полета в крейсерском режиме должна вырасти на 15 км/ч – до 235 км/ч, а максимальная взлетная масса увеличится на 200 кг и достигнет 3,8 т. Также в 2023 году продолжатся испытания компонентов противообледенительной системы машины.