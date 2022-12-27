ФАС признала "Мегафон" виновным в необоснованном повышении цен на услуги связи

Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Комиссия Федеральной антимонопольной службы (ФАС России) признала ПАО "Мегафон" нарушителем антимонопольного законодательства из-за необоснованного повышения цен на услуги связи для абонентов.

Ранее ведомство возбудило антимонопольное дело в отношении ПАО "Мегафон". В мае текущего года оператор повысил тарифы на услуги связи для более чем 16,5 млн абонентов в среднем на 12%.

Как говорится в сообщении ведомства, ФАС России установила, что уровень изменения тарифов "Мегафона" не соответствовал уровню инфляции с начала 2022 года.

"Служба провела анализ экономической обоснованности повышения и пришла к выводу, что рост затрат компании не соответствует росту доходов от повышения тарифов на услуги связи. По мнению ведомства, повышение тарифов в отсутствие технологического, экономического и иного обоснования нарушает интересы потребителей", - говорится в сообщении.

ФАС выдала "Мегафону" предписание о необходимости снижения тарифов, в рамках которых произошли повышения, до экономически обоснованного уровня. Размер штрафа для компании будет определён в ходе административного расследования.