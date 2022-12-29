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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Саратовский аэропорт работает в штатном режиме после временного ограничения полетов

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Саратовский аэропорт "Гагарин" работает в штатном режиме после временного ограничения полетов, вводившегося ранее в четверг.

"Аэропорт "Гагарин" работает без ограничений на прилет и отправку воздушных судов", - заявили "Интерфаксу" в пресс-службе авиапредприятия.

Ранее в четверг в зоне аэропорта Саратова вводились ограничения на полеты. В целях безопасности ограничения были введены и в зоне пензенского аэропорта, сообщил "Интерфаксу" директор ГБУ "Аэропорт Пензы" Юрий Осколков.

"Действительно, было закрыто воздушное пространство", - подтвердил он, отметив, что в настоящее время аэропорт работает в обычном режиме.

В Росавиации воздержались от комментариев.

По данным сервиса FlightRadar24, рейс авиакомпании S7 5077, направлявшийся в четверг из Новосибирска в Саратов, совершил посадку в аэропорту Самары. Кроме того, рейс "Победы" DP 479, утром направлявшийся в Саратов из московского "Внуково", долетел до Тамбовской области, развернулся и совершил посадку в аэропорту вылета.

"При выполнении рейса DP 479 по маршруту Москва - Саратов командир воздушного судна получил сообщение о введении временного режима ограничения полетов в районе саратовского аэропорта "Гагарин". Командир был вынужден принять решение о возвращении в аэропорт вылета", - пояснила "Интерфаксу" представитель "Победы".

После сообщения о снятии ограничительных мер самолет повторно вылетел из "Внуково" и совершил посадку в аэропорту "Гагарин" в 16:23 по Москве, добавила она.

Ряд телеграм-каналов сообщили в четверг о закрытии воздушного пространства над Саратовской областью в связи с уничтожением около города Энгельса неопознанного объекта. Губернатор региона Роман Бусаргин в свою очередь сообщал, что системы ПВО сбили в Энгельсском районе беспилотный летательный аппарат.

Саратовская область Саратов
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