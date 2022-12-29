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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Ликвидация пожара в нефтешахте "ЛУКОЙЛ-Коми" продолжается четвертые сутки

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Более 130 человек на глубине 150 м ликвидируют возгорание в нефтешахте №3 нефтешахтного производственного предприятия "Яреганефть" ООО "ЛУКОЙЛ-Коми" в Ухте, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в четверг.

В настоящий момент на аварийном участке возведены изоляционные перемычки, принимаются меры по подавлению горения. К ликвидации последствий возгорания привлечены 132 человека и 10 единиц техники.

В свою очередь пресс-служба прокуратуры Коми заявила, что организована проверка исполнения законодательства о промышленной и пожарной безопасности в связи с инцидентом в шахте "Яреганефти". Будет дана оценка исполнения законодательства в деятельности нефтешахтного управления, изучены причины возникновения аварийной ситуации. При наличии оснований по итогам проверки будут приняты меры прокурорского реагирования.

В понедельник, 26 декабря, "ЛУКОЙЛ-Коми" сообщил о факте срабатывания датчика оксида углерода в одном из уклонных блоков нефтешахты и заявил об эвакуации персонала. Дальнейший ход ликвидации ЧП в компании пока не прокомментировали.

В МЧС 26 декабря в 14:55 поступило сообщение о задымлении в уклонном блоке 2Т-4 нефтешахты №3 "Яреганефти". На поверхность оперативно вывели 56 человек, работавших на объекте. Пострадавших нет. Позднее МЧС сообщило о возгорании на объекте. К 3:30 вторника его удалось локализовать.

ЛУКОЙЛ-Коми Ухта Яреганефть
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