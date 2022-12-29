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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Путин подписал закон о праве иностранцев поступать на муниципальную службу

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал закон, снимающий запрет для иностранных граждан находиться на муниципальной службе. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с этим законом, на лиц, имеющих российское гражданство и одновременно гражданство иностранного государства, которое не прекращено по не зависящим от них причинам, не распространяется запрет на отдельные виды деятельности, запрещенные иностранцев.

Для этого должно быть соблюдено условие: такие лица должны добровольно оформить письменный отказ от имеющегося у них гражданства иностранного государства и передать имеющиеся у них основные документы иностранного государства, удостоверяющие их личность, в МВД России.

Закон также предусматривает возможность для государственных и муниципальных служащих, имеющих гражданство иностранного государства, продолжить работу до 30 июня 2024 года. Они будут обязаны представить работодателю документы, подтверждающие прекращение гражданства иностранного государства, в день получения таких документов, но не позднее 5 рабочих дней со дня прекращения гражданства иностранного государства. С 30 июня 2024 года с не представившими указанные документы трудовые отношения прекращаются.

"Это важно для тех, кто работают на государственной и муниципальной службе в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях РФ", - объяснил, представляя закон первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ Казбек Тайсаев.

Закон еще предусматривает, что с 30 июня 2024 года военнослужащие, являющиеся гражданами России, проходящие военную службу по контракту в Вооруженных силах России в званиях до старшины или главного корабельного старшины включительно, имеющие иностранное гражданство и не представившие документы о прекращении иностранного гражданства могут быть уволены с военной службы.

МВД Владимир Путин Казбек Тайсаев ДНР ЛНР Херсонская область Запорожская область
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