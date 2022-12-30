ЛНР приняла обновленную Конституцию как субъект РФ

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Народный совет Луганской народной республики проголосовал за принятие обновлённой конституции в качестве основного закона ЛНР в составе Российской Федерации, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в парламенте ЛНР.

"Депутаты Народного совета республики приняли новую Конституцию ЛНР в составе Российской Федерации", - сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что за принятие обновлённой конституции, в которой ЛНР названа "субъектом Российской Федерации", проголосовали 43 депутата из 43 присутствующих в зале заседания.