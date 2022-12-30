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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Глава ДНР будет избираться депутатами парламента республики

Глава ДНР будет избираться депутатами парламента республики
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Согласно новой Конституции ДНР, глава республики будет избираться депутатами местного парламента сроком на пять лет, сообщил председатель Народного совета Донецкой народной республики Владимир Бидевка.

"Высшим должностным лицом Донецкой народной республики является глава. Новой для республики будет процедура его избрания с использованием непрямых выборов, то есть депутатами Народного совета. Глава избирается сроком на пять лет", - говорится в заявлении Бидевки, распространённом в пятницу его пресс-службой.

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Сообщается, что "Народный совет является постоянно действующим представительным и единственным законодательным органом государственной власти. Он будет состоять из 90 депутатов и избираться сроком на пять лет путём проведения прямых выборов, то есть гражданами на избирательных участках".

Ранее в ДНР приняли новую Конституцию, она вступит в силу после публикации.

ДНР
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