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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Порядка 60% россиян сожалеют о распаде СССР

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - Больше половины россиян (58%) испытывают чувство сожаления в связи с происшедшим более 30 лет назад распадом Советского Союза, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ, опубликованные в пятницу на сайте социологического центра.

Согласно опросу Фонда "Общественное мнение" (ФОМ), который был опубликован 22 декабря 2021 года, высказывали сожаление по поводу распада СССР свыше 60% россиян. При этом больше всех о распаде СССР сожалели сограждане в возрасте 46-60 лет (82%), среди россиян старше 60 лет эта доля составляла 76%.

Вместе с тем, тогда среди молодёжи в возрасте 18-30 лет о распаде советского государства сожалели более четверти респондентов (28%).

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Результаты исследования ВЦИОМ в 2022 году показывают, что чаще всех о распаде единого государства жалеют сограждане в возрасте от 60 лет (81%), среди молодёжи 18-24 лет такие чувства испытывает почти каждый пятый (19%).

В свою очередь, 20% сограждан не испытывают никакого сожаления по этому поводу, среди респондентов в возрасте до 24 лет такую позицию занимает каждый третий (33%), отмечают социологи.

По данным ВЦИОМ, безразличие по данному вопросу проявляют 13% респондентов, среди молодёжи 18-24 лет таких равнодушных оказалось втрое больше (40%).

На вопрос социологов о том, хочется ли респондентам восстановления СССР сейчас, положительно ответил почти каждый второй (48%), среди сограждан от 60 лет эта доля составила 58%. Согласно опросу, не хотели бы восстановления единого государства более трети сограждан (37%), среди молодёжи 18-24 лет таких оказалось больше половины (54%).

По данным исследования, 15% респондентов не знают, что сказать по этому поводу.

Всероссийский инициативный опрос, приуроченный к 100-летию создания СССР, был проведён 16 декабря 2022 года среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

ВЦИОМ СССР ФОМ
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