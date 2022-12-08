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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:03

Кремль не планирует празднование столетия создания СССР

Москва. 8 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле считают СССР важной частью российской истории, но празднование столетия со дня создания Союза не планируют, заявил на брифинге пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Праздновать не будем. (Это) важная часть нашей историй, неотъемлемая часть российской истории, но если вспомнить слова президента о том, что только человек, у которого нет сердца может не жалеть о распаде Советского Союза, и только человек, у которого нет мозгов - я боюсь ошибиться в точности цитирования - может желать восстановления этого Союза", - сказал он.

По его словам, в Кремле не знают о мероприятии, которое организует коммунистическая партия в Колонном зале Дома Союза в Москве к 100-летию СССР.

"Нет, вы знаете, я честно говоря только от вас узнал об этом мероприятии, ничего не могу сказать", - отметил он.

СССР Кремль Владимир Путин Дмитрий Песков Дом Союзов
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