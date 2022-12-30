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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

Песков не исключил, что Путин в новом году в своей работе будет иметь в виду выборы-2024

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - В Кремле не исключили, что президент России Владимир Путин в новом году в своей работе будет иметь в виду президентские выборы 2024 года, но это для него не главное.

На вопрос журналистов, будут ли Путин и его администрация в своей работе учитывать то, что 2023 год технически является предвыборным, пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ответил: "Я уверен, что для президента это никогда не было главным".

При этом он отметил: "Что касается выборов, то да, на 2024 год они запланированы. С точки зрения каких-то начал электоральных процессов, наверное, они так или иначе последуют".

Тем не менее, по словам представителя Кремля, "для президента это никогда не было главным".

"Главное - это субстантивная работа, осязаемые результаты этой работы. Тем более, когда речь идет о таком судьбоносном моменте в истории нашей родины, где ответственность всех и каждого кратно повышается. Поэтому главное - это дела, с которыми мы сталкивались и сталкиваемся в этом году, которые надо завершить на 100% эффективно и победоносно", - сказал Песков.

Дмитрий Песков Владимир Путин
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