Решений о переносе выборов губернаторов осенью текущего года не принималось

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Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Никаких решений о возможности переноса губернаторских выборов осенью 2023 года не принималось, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Никаких иных решений не принималось", - сказал Песков во вторник журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли по-прежнему губернаторские выборы в ряде субъектов РФ и не могут ли они быть перенесены, а также будет ли это зависеть от хода специальной военной операции на Украине.

Отвечая на вопрос о возможности встречи Путина с лидерами думских фракций в начале февраля, Песков сказал, что пока встречи в начале февраля с руководителями фракций нет.

При этом Песков подчеркнул, что такие встречи проходят регулярно, и как только такая встреча будет запланирована в графике, об этом будет дополнительно сообщено.

Пескова также спросили, собирается ли президент России в середине января посетить Санкт-Петербург. На это он ответил: "Мы сообщим своевременно о региональных поездках президента. Вы знаете, что мы так задолго о них не сообщаем".