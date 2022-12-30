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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

РФ продлит на год разрешение на ввоз сыворотки для детского питания из санкционных стран

Москва. 30 декабря. INTERFAX.RU - РФ продлит на 2023 год разрешение на ввоз деминерализованной сыворотки для детского питания из стран, на которые распространяется российское продэмбарго (действует с августа 2014 года).

Проект соответствующего постановления правительства, подготовленный Минэкономразвития, размещен на официальном портале по подготовке нормативных актов.

Согласно пояснительной записке, документ подготовлен в соответствии с решением, принятым на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле 29 декабря 2022 года. Речь идет о деминерализованной сухой молочной сыворотке с уровнем деминерализации 90% (из кода 0404 ТН ВЭД ЕАЭС), предназначенной для производства детских сухих молочных смесей (заменителей грудного молока), а также для промышленных испытаний и наладки оборудования по выпуску этой продукции, страной происхождения которой являются США, страны Европейского союза, Канада, Австралия, Норвегия, Украина, Албания, Черногория, Исландия, Лихтенштейн и Великобритания.

В настоящее время в РФ основной объем изготавливаемой сыворотки имеет уровень деминерализации 50-70%. Этот товар используется в пищевой промышленности, но не отвечает нормативным требованиям для использования в производстве продуктов детского питания. "Из сыворотки со степенью деминерализации 50-70% невозможно производить заменители грудного молока, поскольку в готовой продукции существенно превышено общее содержание минеральных веществ и показателей по каждому отдельному минеральному элементу (натрий, калий, кальций и другие) от нормируемых в технических регламентах Евразийского экономического союза значений", - говорится в документе.

Производителями сыворотки со степенью деминерализации 90% являются страны - изготовители сыров. Это прежде всего Франция, Финляндия, Нидерланды, Ирландия, Аргентина, Белоруссия и Новая Зеландия.

РФ вывела эту сыворотку из-под продэмбарго в 2021 году. Эта мера была продлена на 2022 год.

Россия
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