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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:18

Правительство расширит льготы для производителей детского и лечебного питания

Москва. 11 мая. INTERFAX.RU - Правительство утвердило пакет мер для производителей детских молочных смесей и лечебного питания для людей с тяжелыми заболеваниями. Он предусматривает расширение возможности программы льготного кредитования, сообщает сайт правительства.

"Подписано постановление, которое позволит развивать важное направление пищевой и перерабатывающей промышленности. Предусмотрели пакет мер по поддержке отечественного производства детского питания. Теперь можно будет продлевать с 8 до 12 лет ранее выданные кредиты на создание мощностей по выпуску сухих молочных смесей для малышей", - заявил на заседании правительства премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, особое внимание уделено и питанию гражданам с орфанными заболеваниями.

"Сегодня в нашей стране выпускается только седьмая часть лечебного питания для них, включая специализированные смеси. И их нехватка снижает эффективность лечения многих болезней, таких, как туберкулез, сахарный диабет, - сказал глава правительства. - Важно увеличить собственное производство этого питания. Сделаем доступными льготные инвестиционные кредиты на строительство и модернизацию предприятий, для чего повысим размер субсидирования по таким займам".

Для новых заемщиков размер субсидирования кредитов, которые можно получить на строительство, реконструкцию, модернизацию и переоснащение предприятий по производству продуктов специализированного лечебного питания, увеличивается с 70% до 100% ключевой ставки ЦБ.

"Эти меры позволят завершить уже начатые проекты, столкнувшиеся со срывом поставок оборудования из-за санкционного давления со стороны недружественных государств", - сказал Мишустин.

Михаил Мишустин Правительство
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