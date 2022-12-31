В России создан совет по развитию цифровых технологий идентификации по биометрии

Его участники будут работать на общественных началах

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - В России создается координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных создается в России. Постановление правительства о создании совета опубликовано на на официальном портале правовой информации.

"Образовать Координационный совет по развитию цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных. Утвердить прилагаемое положение о Координационном совете...", - говорится в документе.

Создаваемый координационный совет в постановлении назван "постоянно действующим органом, образованным в целях определения стратегических направлений развития и совершенствования цифровых технологий идентификации и аутентификации на основе биометрических персональных данных в Российской Федерации (далее - биометрические технологии), а также в целях обеспечения недискриминационного доступа к сервисам единой информационной системы персональных данных, обеспечивающей обработку, включая сбор и хранение биометрических персональных данных, их проверку и передачу информации о степени их соответствия предоставленным биометрическим персональным данным физического лица".

Совет в работе будет руководствоваться Конституцией России, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями президента страны, постановлениями и распоряжениями правительства.

Все члены Координационного совета будут работать бесплатно, на общественных началах.

"Координационный совет определяет стратегические направления развития биометрических технологий в Российской Федерации и развития единой биометрической системы, а также готовит предложения по их внедрению в различные сферы правоотношений", - отмечается в документе.

Он также "рассматривает вопросы и разрабатывает предложения по совершенствованию биометрических технологий, по унификации требований к инфраструктуре обработки данных с применением биометрических технологий в целях предоставления государственных и муниципальных услуг, а также иных услуг, в том числе в дистанционном формате".

Состав Координационного совета утвердит правительство. В него войдут представители администрации президента, Минцифры, ФСБ, Роскомнадзора, Центрального банка, ПАО "Ростелеком" (акционерного общества "Центр Биометрических Технологий").