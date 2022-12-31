Оперштаб Кубани сообщил, что очередь из машин перед Крымским мостом иссякла

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Оперштаб Краснодарского края сообщил, что больше нет очереди из автомобилей на въезд на Крымский мост со стороны Кубани. В полдень 31 декабря там была очередь длиной 3 км, ждать в ней приходилось по нескольку часов.

"Очереди на досмотр и пробки на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в настоящее время нет", - говорится в пресс-релизе.

Вечером 30 декабря очередь к мосту составляла 5 км. Чиновники ждали пробок в преддверии праздников, поэтому увеличили перед мостом число постов досмотра.