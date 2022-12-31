Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

Оперштаб Кубани сообщил, что очередь из машин перед Крымским мостом иссякла

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Оперштаб Краснодарского края сообщил, что больше нет очереди из автомобилей на въезд на Крымский мост со стороны Кубани. В полдень 31 декабря там была очередь длиной 3 км, ждать в ней приходилось по нескольку часов.

"Очереди на досмотр и пробки на проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края в настоящее время нет", - говорится в пресс-релизе.

Вечером 30 декабря очередь к мосту составляла 5 км. Чиновники ждали пробок в преддверии праздников, поэтому увеличили перед мостом число постов досмотра.

Крымский мост Крым Кубань
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Министерству культуры разрешили привлекать экспертов к решению о прокате кинофильмов

Министерству культуры разрешили привлекать экспертов к решению о прокате кинофильмов

Завершился осенний призыв в армию

Военная операция на Украине

Медведев в новогоднем обращении назвал цель СВО

Медведев в новогоднем обращении назвал цель СВО
Военная операция на Украине

Минобороны сообщило о возвращении из украинского плена 82 российских военных

Путин заявил о движении России к обретению полного суверенитета

Путин возглавил в 2022 году рейтинг самых упоминаемых в российской прессе персон

Путин возглавил в 2022 году рейтинг самых упоминаемых в российской прессе персон

Один из основателей "Интерфакса" Вячеслав Терехов удостоен звания "Заслуженный журналист РФ"

В Волгоградской области запретили запускать беспилотники

Пандемия коронавируса

В России за сутки выявили 5 527 новых случаев заражения коронавирусом

Что случилось этой ночью: суббота, 31 декабря

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });