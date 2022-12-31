Пробка на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась с 5 до 3 км

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Пробка из автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани сократилась с 5 до 3 км, ждать проезда приходится несколько часов, сообщил оперштаб Краснодарского края 31 декабря.

За прошедшую ночь палатку обогрева на въезде на мост посетили около 100 человек. Всю ночь на Крымском мосту работали волонтеры, которые помогали и раздавали воду водителям и пассажирам, ожидавшим в очереди на проезд и досмотр.

29 декабря оперштаб Кубани предупредил водителей о возможных пробках на подъездах к мосту в предновогодние дни и попросил учитывать время ожидания при планировании маршрута. Количество пунктов досмотра у моста увеличили, они способны пропускать примерно 190 машин в час.

30 декабря пробка перед въездом на мост превысила пять километров.