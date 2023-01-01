В РФ стартует расширенная программа обследования новорожденных на наследственные заболевания

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Расширенная программа массового обследования новорожденных с целью выявления наследственных заболеваний (неонатальный скрининг) стартует 1 января 2023 года по всей России, планируется проводить обследования на более чем 40 заболеваний.

Как ранее сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов, образцы крови новорожденных будут обрабатываться в 10 центрах, имеющих необходимую экспертизу и оборудование. Для обеспечения достоверности скрининга все положительные результаты будут проходить дополнительное подтверждение в Медико-генетическом научном центре им. Бочкова в Москве.

На территории РФ в настоящее время проводится неонатальный скрининг на пять групп врожденных и (или) наследственных заболеваний, уточняется в пояснительной записке к соответствующему проекту приказа Минздрава России, опубликованной на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. В рамках федерального проекта "Обеспечение расширенного неонатального скрининга" с 1 января 2023 года планируется проводить массовые обследования новорожденных на более чем 40 заболеваний.

Проведение расширенного неонатального скрининга в соответствии с утверждённым приказом Минздрава РФ порядком оказания медпомощи пациентам с врожденными и (или) наследственными заболеваниями является массовым (безотборным) обследованием новорожденных и будет реализоваться во всех субъектах России, говорится в пояснительной записке.