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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

Запрет на раскрытие информации для банков в РФ сменяется "ограниченным раскрытием"

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Банк России продлевает с 1 января 2023 года ограничение на раскрытие финансовой отчетности в модифицированном виде, предусматривая переход от запрета к обязательному раскрытию в ограниченном формате.

Одновременно с этим на полгода - до 1 июля - продлевается право банков не раскрывать чувствительную к санкционному риску информацию. Речь, в частности, идет о реорганизации, структуре собственности, членах органов управления и других должностных лицах кредитных организаций, о лицах, контролирующих кредитные организации, о существенных фактах, затрагивающих финансово-хозяйственную деятельность кредитной организации, реорганизуемой в форме слияния, присоединения и преобразования.

Российские банки и другие финансовые организации - брокеры, страховщики, НПФ и др. - с конца февраля 2022 года перестали публиковать актуальную информацию о своих бенефициарах, собственниках и контролирующих лицах, а также годовую и промежуточную отчетность.

В августе прошлого года в докладе для общественного обсуждения ЦБ предложил в перспективе вернуться к публикации отчетности финансовых организаций и компаний, но при минимизации санкционных рисков. "Без публикации отчетности невозможна нормальная работа финансового рынка, принятие обоснованных решений в отношении финансовых посредников инвесторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами", - отмечал регулятор.

ЦБ собирается вернуться к публикации финансовых результатов банковского сектора по итогам 2022 года. Регулятор хочет сделать раскрытие отчетности по РСБУ обязательным, публикация отчетности по МСФО останется на усмотрение кредитных организаций. В планах ЦБ также возобновить ежемесячную публикацию оборотной ведомости по счетам бухгалтерского учета банков (форма 101), но не с прежней детализацией, а в агрегированном виде.

Россия банки отчетность раскрытие
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