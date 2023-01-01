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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:08

В РФ за сутки COVID-19 заболели более 5 тыс. человек

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ превысил 5 тыс. случаев, скончались 50 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"Выявлено 5 038 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 470 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 43,4%", - сообщили в оперштабе.

Накануне там сообщали о 831 случае госпитализаций с коронавирусом в России за сутки.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 16 субъектах РФ. Снижение произошло в 54 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 15 российских субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России было зарегистрировано 5 527 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 489.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 50 человек, накануне сообщалось о 58 умерших.

"Выздоровели за сутки 5283 человека, или на 29,7% меньше в сравнении с 31 декабря 2022 г.", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 803 тыс. 247 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 393 тыс. 705 умерших и 21 млн 213 тыс. 85 выздоровевших.

коронавирус COVID-19
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