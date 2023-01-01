Пожар в ресторане в центре Москвы потушен

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - Пожарные ликвидировали возгорание в ресторане в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе столичного главка МЧС в субботу.

"В 13:39 полностью ликвидирован", - сказали в ведомстве.

Помимо этого, превышений предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе в результате пожара не выявлено.

"По результатам замеров лаборатории - превышений ПДК нет", - добавили в пресс-службе.

В свою очередь, в столичной прокуратуре журналистам сообщили, что надзорное ведомство контролирует установление обстоятельств и причин пожара.

"Тверской межрайонный прокурор Олег Кудрявцев координирует работу правоохранительных органов и специальных служб", - сказали в прокуратуре.

Огонь охватил ресторан на 1-м Волконском переулке, дом 15. Возгорание произошло в отдельном стоящем трехэтажном здании на первом этаже.

По информации пресс-службы ведомства, людей в здании не было.

Сведений о пострадавших не поступало, отметили в столичном главке МЧС.