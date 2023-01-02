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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:03

Заполярный Ковдор присоединится к горнолыжному сезону 3 января

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - Зимний сезон открыт на всех горнолыжных комплексах (ГК) Мурманской области, последними откроются ГК "Огни Мурманска" в областном центре и ГК "Варс" в моногороде Ковдоре.

Как сообщили "Интерфаксу" в "Огнях Мурманска", открытие горнолыжного сезона запланировано на 2 января. При этом в ГК уже работают учебный склон и трассы для катания на ватрушках.

ГК "Варс" начнет принимать горнолыжников 3 января, сообщает АО "Ковдорский ГОК" (входит в "ЕвроХим") на своей странице в соцсетях.

Перед новогодними праздниками сезон открыли ГК "Норд Стар" и "Южный склон" в Мурманске - 16 и 24 декабря соответственно.

Как сообщалось, погодная аномалия повлияла на сроки открытия горнолыжного сезона в Мурманской области. Причиной стал затяжной антициклон в ноябре, который не пускал снегопады, объясняли в Мурманском гидрометцентре. В результате устойчивый снежный покров сформировался в Мурманской области вопреки многолетним наблюдениям не в конце октября-начале ноября, а на месяц позже.

В ноябре открыть горнолыжный сезон смогли склоны, оборудованные системами искусственного оснежения. Так, 6 ноября сезон открыл ГК "Большой Вудъявр" (дочернее предприятие АО "Апатит", входящего в группу "ФосАгро"), а 26 ноября - ГК "Салма" Кольской АЭС вблизи города Полярные Зори. С 3 декабря к горнолыжному сезону присоединился ГК "Кукисвумчорр" в Кировске.

Мурманская область Ковдор
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