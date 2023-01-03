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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:33

Система ОМС заработает на новых территориях РФ в полном объеме с 2024 года

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Россияне на территориях, которые недавно вошли в состав Российской Федерации, должны иметь возможность пользоваться всеми социальными и медицинскими услугами, которые полагаются гражданам РФ, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Они (эти территории) недавно вошли в состав РФ и, естественно, что все социальные обязательства перед людьми, которые стали гражданами РФ, должны были выполнены. Интеграция их в правовое поле РФ, конечно же, предполагает, в первую очередь, получение всех социальных и медицинских услуг, которые полагаются гражданину РФ. Это должно быть сделано и необременительно, и комфортно", - сказал он на встрече с главой федерального Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ильей Баланиным.

Баланин, в свою очередь сообщил, что в 2023 году территориальные фонды обеспечат выдачу полисов обязательного медицинского страхования, будут проводить оплату оказанной медпомощи и контроль качества услуг в этой сфере.

"Мы разработали и передали необходимый пакет документов для принятия субъектами для того, чтобы система обязательного медицинского страхования могла начать работать на их территории, - сказал он. - Сейчас проводим необходимые расчеты по объемам финансового обеспечения и разрабатываем проект программы государственных гарантий".

По его словам, в полном объеме застрахованные лица могут получать медицинскую помощь не только на территории данных субъектов, а в любом субъекте Российской Федерации, так же, как и все граждане РФ, и также в любом федеральном учреждении.

"То есть и эту помощь мы будем оплачивать за счет средств Фонда обязательного медицинского страхования, - сказал Баланин. - А в полном объеме система ОМС заработает в этих субъектах начиная с 2024 года".

ОМС Махаил Мишустин ФОМС Илья Баланин
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