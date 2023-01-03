Более 80 человек погибли в дорожных авариях в первые дни нового года

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Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Жертвами ДТП в России с начала 2023 года стали более восьмидесяти человек, сообщили во вторник в пресс-службе ГИБДД РФ.

"В первые дни нового года на дорогах страны произошло свыше 500 автоаварий, в которых погибли более 80 человек, шестеро из них - несовершеннолетние, при этом все дети, получившие несовместимые с жизнью травмы, в транспортных средствах находились в качестве пассажиров", - сказали журналистам в ведомстве.

По данным Госавтоинспекции, большинство несовершеннолетних погибли из-за выезда автомобилистов на полосу встречного движения и лобового столкновения с другими машинами.

В этой связи в пресс-службе рекомендовали водителям пересмотреть манеру вождения, быть предельно внимательными и осторожными на дорогах.

Кроме того, по данным ГИБДД, сотрудники ведомства во взаимодействии со специалистами Минздрава в период новогодних и рождественских праздников уделяют особое внимание выявлению нетрезвых водителей на дорогах.

Как отметили Госавтоинспекции, "уклониться от проверок и освидетельствования, если будут замечены даже малейшие признаки опьянения, не получится". По ее данным, организована дополнительная работа для проведения оперативного медицинского освидетельствования.