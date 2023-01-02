В России за первые сутки 2023 года произошло 955 пожаров

Москва. 2 января. INTERFAX.RU - За первые сутки наступившего года в России произошло более 950 пожаров, сообщила в понедельник пресс-служба Минздрава РФ.

"По данным Федерального центра медицины катастроф Минздрава России, за первые сутки 2023 года произошло 955 пожаров, большинство из которых в жилых домах, пострадали 230 человек, в том числе 19 детей. 56 человек погибли", - говорится в сообщении.

"Медицинская служба по всей стране в эти дни работает в круглосуточном, усиленном режиме, оказывая помощь плановым и экстренными пациентам, число которых в праздники растет. С началом новогодних каникул мы, к большому сожалению, видим рост числа пострадавших в происшествиях, зачастую связанных со злоупотреблением алкоголем: это ДТП, пожары в жилых домах, травмы, связанные с применением пиротехники. Среди пострадавших в эти дни много детей", - заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, которого цитирует пресс-служба ведомства.

Глава Минздрава призвал ответственно отнестись к своему здоровью и здоровью близких.

"Не омрачать светлые новогодние и рождественские праздники происшествиями с тяжкими последствиями, которых можно легко избежать, выбрав ответственное и рациональное поведение, соблюдая меры предосторожности и правила дорожного движения, в том числе скоростной режим, отказавшись от алкоголя. Это зависит от каждого из нас", - заявил Мурашко.