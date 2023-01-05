Четыре человека погибли при столкновении легковушек в Белгородской области

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Четыре человека погибли и один пострадал в ДТП с участием легковых автомобилей в Шебекинском городском округе Белгородской области, сообщила в четверг пресс-служба УМВД по региону.

Авария произошла около 13:00 на 3-м км автодороги "Маслова Пристань - Батрацкие дачи".

Произошло лобовое столкновение автомобилей "Нива Шевроле" и "Ваз-2110".

В результате ДТП погибли четыре человека и еще один пассажир автомобиля "Нива" получил травмы. В числе погибших оба водителя и по одному пассажиру из каждой автомашины.

Движение на участке автодороги, где произошла авария, затруднено.