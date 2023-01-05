Пассажирский самолет рейса Москва-Челябинск подал сигнал бедствия

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Пассажирский Boeing "Победы" подал сигнал бедствия на пути из Москвы в Челябинск, сообщили "Интерфаксу" в четверг в экстренных службах.

"Самолет Boeing 737 выполняет рейс из Шереметьево (Москва) в Челябинск. Через час с небольшим после вылета командир подал сигнал бедствия", - сказал собеседник агентства.

По данным Flightradar24, самолет начал резко снижаться над Башкирией и в настоящее время выполняет разворот в направлении Уфы.