Подавший сигнал бедствия самолет рейса Москва-Челябинск сел в Уфе

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер "Победы" прервал полет из Москвы в Челябинск и, подав сигнал бедствия, приземлился в Уфе, сообщили "Интерфаксу" в четверг в экстренных службах.

"Командир запросил внеплановую посадку. Было решено направить самолет на ближайший аэродром в Уфе. Там лайнер совершил посадку", - рассказали в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что Boeing 737 подал сигнал бедствия на пути из Москвы в Челябинск.