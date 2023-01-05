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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Подавший сигнал бедствия самолет рейса Москва-Челябинск сел в Уфе

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Пассажирский лайнер "Победы" прервал полет из Москвы в Челябинск и, подав сигнал бедствия, приземлился в Уфе, сообщили "Интерфаксу" в четверг в экстренных службах.

"Командир запросил внеплановую посадку. Было решено направить самолет на ближайший аэродром в Уфе. Там лайнер совершил посадку", - рассказали в экстренных службах.

Ранее сообщалось, что Boeing 737 подал сигнал бедствия на пути из Москвы в Челябинск.

Москва Челябинск Победа
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