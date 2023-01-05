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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:21

Три человека задержаны в Челябинске при попытке диверсии на железной дороге

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Сотрудники управления ФСБ России по Челябинской области задержали троих жителей региона при попытке вывода из строя тяговой подстанции одной из железнодорожных станций Южно-Уральской железной дороги, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в четверг.

"На месте происшествия изъяты канистра с бензином, бытовые газовые баллон, горелка и другие предметы", - сказал собеседник агентства.

Следственным отделом УФСБ возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 281 УК России (покушение на диверсию).

В свою очередь в пресс-службе регионального УФСБ агентству подтвердили факт задержания при попытке диверсии.

Центральный районный суд Челябинска всем фигурантам уголовного дела избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца, уточнил источник.

Челябинск ФСБ
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