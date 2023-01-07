Более 24 тыс. росгвардейцев обеспечивали безопасность в Рождество

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Почти 25 тыс. сотрудников и военнослужащих Росгвардии обеспечивали безопасность праздничных мероприятий на Рождество, сообщает ведомство в субботу.

"Более 24 тысяч сотрудников и военнослужащих Росгвардии во взаимодействии с представителями правоохранительного блока других ведомств приняли участие в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности в рождественскую ночь на всей территории Российской Федерации", - сообщили в Росгвардии.

Экипажи вневедомственной охраны Росгвардии несли службу на маршрутах патрулирования в круглосуточном режиме, а специалисты инженерно-досмотровых групп ведомства совместно с коллегами из взаимодействующих структур проверили храмы перед началом рождественской службы.

"В Москве к охране общественного порядка и обеспечении общественной безопасности привлекались более 3 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии", - сообщили в ведомстве.

В Росгвардии добавили, что на "территориях новых субъектов Российской Федерации выполнение служебно-боевых задач осуществлялось по решению командующих группировок войск (сил) Росгвардии с учетом складывающейся оперативной обстановки".