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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 02:37

Более 1,3 млн человек приняли участие в рождественских богослужениях в России

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - По данным МВД, свыше 1,3 млн человек приняли участие в рождественских церковных службах в России.

"В богослужениях, которые состоялись в Российской Федерации, приняли участие более 1,3 млн человек. Нарушений общественного порядка не зарегистрировано", - сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк журналистам в субботу.

По словам представителя МВД, охрану общественного порядка во время рождественского сочельника и праздничных богослужений обеспечивали более 49,7 тыс. сотрудников органов внутренних дел. Также были задействованы сотрудники Росгвардии, представители частных охранных организаций, участники общественных организаций правоохранительной направленности.

Кроме того, сотрудники полиции предварительно обследовали места проведения мероприятий, а представители Госавтоинспекции обеспечили организацию дорожного движения на территориях, прилегающих к храмам и монастырям.

"Сотрудники полиции продолжат нести службу в местах проведения праздничных мероприятий до их завершения", - заключила Волк.

МВД РФ Ирина Волк
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