Один человек погиб при пожаре в кафе в Ханты-Мансийском автономном округе

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Пожар произошел в ночь на воскресенье в одном из кафе в Нягани (Ханты-Мансийский автономный округ-Югра), есть погибший, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по региону.

Возгорание в кафе на улице Сибирской было локализовано в 04:41 (02:41 мск), ликвидация открытого горения на площади 432 кв. м - в 05:41.

При разборе завалов был обнаружен погибший человек, отмечается в сообщении.

В ликвидации пожара участвовали более 30 сотрудников МЧС, было задействовано восемь единиц техники.

Причина произошедшего устанавливается.