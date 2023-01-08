Число погибших при пожаре в кафе в Нягани возросло до двух человек

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Пресс-служба следственного управления СКР по Ханты-Мансийскому автономному округу сообщила об увеличении числа жертв пожара в кафе в Нягани, в мансардном помещении обнаружено тело погибшего работника кафе.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В ночь на воскресенье в кафе на Сибирской улице в Нягани произошел пожар. Возгорание было локализовано в 04:41 (02:41 по Москве), о ликвидации открытого горения на площади 432 кв. метра стало известно в 05:41. При разборе завалов был обнаружен погибший человек.