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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

В РФ за сутки выявили 3 127 случаев заражения коронавирусом

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 3 127 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в субботу.

В больницы попали 476 человек, показатель снизился в сравнении с предшествующими сутками на 31,5%. Увеличение количества госпитализированных отмечено в 19 субъектах РФ, снижение - в 49 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в 17 субъектах.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 45 человек. Выздоровели 3 694 человека.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 млн 826 тыс. 982 случая заражения коронавирусной инфекцией, 394 080 умерших и 21 млн 245 тыс. 559 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 08 января 2023 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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