Подрыв газопровода в ЛНР квалифицирован как диверсия

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело по статье о диверсии возбуждено в Луганской народной республике по факту подрыва магистрального газопровода в городе Лутугино, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.

Правоохранительные органы проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Накануне пресс-служба государственного унитарного предприятия ЛНР "Луганскгаз" сообщила о взрыве на магистральном газопроводе в городе Лутугино, в результате которого без газоснабжения остались около 13 тысяч абонентов. В пресс-службе МЧС ЛНР сообщили, что причиной произошедшего был целенаправленный подрыв.