Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

Подрыв газопровода в ЛНР квалифицирован как диверсия

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Уголовное дело по статье о диверсии возбуждено в Луганской народной республике по факту подрыва магистрального газопровода в городе Лутугино, сообщили в воскресенье агентству "Интерфакс" в пресс-службе министерства государственной безопасности ЛНР.

Правоохранительные органы проводят следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

Накануне пресс-служба государственного унитарного предприятия ЛНР "Луганскгаз" сообщила о взрыве на магистральном газопроводе в городе Лутугино, в результате которого без газоснабжения остались около 13 тысяч абонентов. В пресс-службе МЧС ЛНР сообщили, что причиной произошедшего был целенаправленный подрыв.

ЛНР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят 10 января для ремонта

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят 10 января для ремонта

Семь авиарейсов задержали после выезда самолета за ВПП в аэропорту Перми

Семь авиарейсов задержали после выезда самолета за ВПП в аэропорту Перми

Самолет "Победы" выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы в Перми

Пять человек пострадали в результате взрыва газа в шестиэтажном доме в Хасавюрте

Бытовой газ взорвался в шестиэтажном доме в дагестанском Хасавюрте

Что произошло за день: суббота, 7 января

Взрыв на газопроводе в ЛНР оставил без газа 11 тыс. абонентов

Военная операция на Украине

Военные РФ сообщили, что соблюдают режим прекращения огня, а Киев ведет обстрелы

Более 1,3 млн человек приняли участие в рождественских богослужениях в России

Более 1,3 млн человек приняли участие в рождественских богослужениях в России
Пандемия коронавируса

В РФ не обнаружен новый подвариант омикрон-штамма COVID-19 "Кракен"

 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });