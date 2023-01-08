В Луганске заявили, что на газопроводе в ЛНР был совершен подрыв

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Взрыв на магистральном газопроводе в городе Лутугино Луганской народной республики произошел, по предварительной информации, в результате целенаправленного подрыва, сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

"По предварительной причине, в результате подрыва магистрального газопровода Д 300 мм на воздушном переходе через реку Сухая без газоснабжения остались 13 315 абонентов в девяти населенных пунктах: Лутугино, Георгиевка, Успенка, Белореченский, Лесное, Челюскинец, Врубовский, Ленина, Роскошное (частично), а также 21 социально значимый объект", - говорится в сообщении.

Накануне в пресс-службе государственного предприятия ЛНР "Луганскгаз" сообщили о взрыве на магистральном газопроводе в Лутугино, в результате которого около 13 тысяч абонентов остались без газоснабжения.