Возгорание на газопроводе в ЛНР ликвидировано

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Возгорание, возникшее в результате взрыва на магистральном газопроводе в городе Лутугино в Луганской народной республике, ликвидировано, сообщили в пресс-службе государственного унитарного предприятия (ГУП) ЛНР "Луганскгаз".

"Специалисты ГУП "Луганскгаз" ликвидировали возгорание на магистральном газопроводе диаметром 273 мм в г. Лутугино путем перекрытия задвижки", - говорится в сообщении пресс-службы "Луганскгаза".

В нем отмечается, что сотрудники предприятия в ближайшее время приступят к обследованию поврежденного участка газопровода для выяснения причины взрыва.

"На данный момент, по уточненным данным, от подачи природного газа временно отключено около 13 000 абонентов", - добавили в пресс-службе предприятия.