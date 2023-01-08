В Хасавюрте три стены первого этажа в доме разрушены после взрыва газа

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - В результате взрыва газа в шестиэтажном доме в Хасавюрте (Дагестан) разрушены три стены первого этажа и нарушено остекление, сообщает пресс-служба МЧС России.

Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа завершены, продолжается разбор конструкций и вывоз мусора, проводится оценка дома.

"Из пострадавшего дома было эвакуировано 10 человек, шесть спасены, двое пострадали (госпитализированы в центральную городскую больницу г. Хасавюрт)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что жильцы дома разместились по родственникам. "В готовности пункт временного размещения, развёрнутый на базе гостиницы. Происшествие на жизнедеятельность соседних домов не повлияло", - сообщает ведомство. В ликвидации последствий взрыва задействованы 31 человек и 10 единиц техники.

Как сообщалось ранее, пять человек пострадали в результате взрыва газа в шестиэтажном доме в дагестанском Хасавюрте в ночь на 8 января. Двое из них госпитализированы, еще троим оказана медицинская помощь амбулаторно. По данным Минздрава республики, госпитализированные - женщина на поздних сроках беременности и трёхлетний ребёнок.

Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что эвакуированным предложено временно разместиться в гостинице. Также Меликов заявил, что сроки восстановления многоквартирного дома будут определены после детального обследования.

Прокуратура Дагестана начала проверку.