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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Госкомиссия 11 января определит план действий с поврежденным кораблем "Союз МС-22"

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Госкомиссия 11 января примет решение о дальнейших действиях наземных специалистов и экипажа поврежденного корабля "Союз МС-22", пристыкованного к Международной космической станции (МКС), сообщили в воскресенье в "Роскосмосе".

"Госкомиссия состоится 11 января, ее решение будет озвучено", - сказали в пресс-службе.

15 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции. По данным госкорпорации, пробой радиатора системы терморегулирования корабля произошел из-за внешнего механического повреждения. Причиной появления утечки в системе охлаждения корабля считалось попадание микрометеорита.

Однако, как сообщил руководитель программы NASA на МКС Джоэль Монтальбано, американские и российские специалисты пока не установили причину появления утечки из радиатора корабля "Союз МС-22".

19 декабря глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что предварительный осмотр корабля "Союз МС-22" показал наличие отверстия 0,8 мм в системе охлаждения, из-за которого произошла разгерметизация.

После повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке достигла плюс 40 градусов, а в жилом - плюс 30. По данным "Роскосмоса", изменения температурного режима не критичны, и необходимости в экстренной эвакуации космонавтов нет.

27 декабря 2022 года в госкорпорации сообщили, что в январе будут приняты "организационные решения по дальнейшим действиям наземных специалистов и экипажа российского сегмента МКС, а также возможному изменению программы полета станции".

МКС
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