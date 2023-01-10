Госкомиссия получила рекомендации по работе российского сегмента МКС

Москва. 10 января. INTERFAX.RU -Специалисты Ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" составили рекомендации по дальнейшей программе полета российского сегмента МКС с учетом технического состояния поврежденного корабля "Союз МС-22", сообщили в "Роскосмосе". 11 января эти рекомендации обсудит госкомиссия.

10 января в РКК "Энергия" состоялся совет главных конструкторов по этой программе на 2023 год с учетом технического состояния "Союза МС-22".

"По его итогам были выданы рекомендации, на основании которых в среду, 11 января 2023 года, государственная комиссия на заседании в "Роскосмосе" должна принять решения по дальнейшим действиям российского экипажа станции и наземных специалистов с кораблем "Союз МС-22" и возможным изменениям программы полета российского сегмента МКС", - сказали в пресс-службе.

8 января в "Роскосмосе" сообщали, что госкомиссия 11 января примет решение о дальнейших действиях наземных специалистов и экипажа поврежденного корабля, пристыкованного к МКС.

15 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции. По данным госкорпорации, радиатор системы терморегулирования корабля был пробит из-за внешнего механического повреждения, возможно, микрометеорита.

После повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке корабля достигла плюс 40 градусов, а в жилом - плюс 30. По данным "Роскосмоса", изменения температурного режима не критичны, и необходимости в экстренной эвакуации космонавтов нет.

19 декабря 2022 года глава "Роскосмоса" Юрий Борисов заявил, что предварительный осмотр корабля "Союз МС-22" показал наличие отверстия 0,8 мм в системе охлаждения, из-за которого произошла разгерметизация. В "Роскосмосе" начали обсуждать возможность досрочно отправить на МКС "Союз-23", в феврале вместо марта, чтобы забрать экипаж поврежденного корабля.

20 декабря 2022 года глава "Роскосмоса" также заявил, что коллеги из США предлагали вернуть экипаж "Союза МС-22" с МКС на своем корабле.

В экипаж корабля "Союз МС-22" входят космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Фрэнк Рубио.