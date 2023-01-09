В Кремле заявили об абсолютном доверии информации Минобороны РФ о ходе спецоперации

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - В Кремле полностью доверяют информации Минобороны о ходе военной спецоперации, в том числе недавнему заявлению по Краматорску, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В Кремле есть абсолютное доверие (информации Минобороны - ИФ). Хочу напомнить вам слова президента о том, что главным, легитимным и полным источником информации о том, происходит в ходе специальной военной операции, является министерство обороны", - сказал Песков журналистам.

Так он ответил на вопрос, доверяют ли в Кремле информации министерства обороны РФ, которое ранее сообщило об уничтожении более 600 украинских военных в результате российского удара по общежитиям в Краматорске. В Минобороны РФ этот удар назвали "операцией возмездия" после атаки ВСУ на пункт базирования военных РФ в Макеевке. Однако в ряде телеграм-каналов российских военкоров подвергли сомнению данные о гибели 600 украинских военных в результате этого удара.