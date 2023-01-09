В Москве считают, что поставки Францией колесных танков Украине не повлияют на ход СВО

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Поставки Францией Украине колесных танков AMX-10RC ничего принципиально не изменят, также они не способны сорвать процесс достижения целей российской специальной военной операции (СВО), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с прессой в понедельник Пескова спросили, способны ли эти поставки повлиять на ситуацию на Украине.

"Вряд ли имеет смысл говорить только о французском решении, мы знаем, что и коллективная Европа, и Североатлантический альянс, и США вкачали уже десятки миллиардов долларов в Украину путем поставок вооружений. Принципиально эти поставки ничего на Украине изменить не смогут и не могут", - сказал он.

При этом Песков подчеркнул, что эти поставки "могут добавить боли украинскому народу и затянуть его страдания".

"Сорвать процесс достижения цели специальной военной операции эти поставки не способны", - отметил он.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, что во Франции хорошо знают точку зрения России.

Касаясь диалога на высшем уровне, Песков сказал: "Что касается отношений Путина и Макрона, вы знаете, что они поддерживают контакт. Сейчас есть определенная пауза в диалоге, но на прежнем этапе контакт был весьма полезным и весьма конструктивным, несмотря на все имеющиеся, в том числе и глубокие, разногласия".