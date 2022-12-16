В планах Путина пока нет телефонной беседы с Макроном

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин пока не планирует телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сказал на брифинге пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Его попросили прокомментировать слова Макрона о том, что он готов позвонить Путину и обсудить вопросы создания зоны безопасности в районе Запорожской АЭС. Французский лидер сказал это после завершения саммита Евросоюза, когда журналисты спросили его, что бы он хотел обсудить с президентом России.

Макрон добавил, что также призвал бы Путина прекратить удары по инфраструктурным объектам Украины.

Президент Франции в середине ноября говорил, что планирует позвонить Путину после саммита G20, который проходил 15 и 16 ноября на Бали. Затем он не раз высказывался за поддержание контактов с Путиным. В Кремле неизменно говорили, что запросов Парижа на телефонный разговор не получали.