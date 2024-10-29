Суд в Москве заочно арестовал актера Артура Смольянинова по обвинению в экстремизме

Актер Артур Смольянинов Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Москва. 29 октября. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал актера Артура Смольянинова (признан в РФ иноагентом), обвиняемого в экстремизме и публичном распространении фейков о российской армии.

Он заочно арестован на 2 месяца, срок будет исчисляться с момента экстрадиции Смольянинова на территорию Российской Федерации, либо с момента его задержания на территории РФ, сообщили в суде.

Актер обвиняется по ч. 2 ст. 282 (Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации).

Смольянинов покинул Россию осенью 2022 года. Актер выступил против специальной военной операции РФ на Украине. Также в интервью западному изданию он сделал ряд заявлений против России.

За последние два года в отношении актера было заведено несколько административных дел о дискредитации Вооруженных сил РФ. В январе 2023 года глава СК александр Бастрыкин поручил возбудить против актера уголовное дело.

40-летний Смольянинов известен своими ролями в фильмах "Утомленные солнцем 2", "Калашников", "Найден жив", "Мария. Спасти Москву".