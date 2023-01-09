"Титан-2" построит в Удмуртии комплекс по утилизации опасных отходов за 11,5 млрд рублей

Его построят там, где до 2009 года уничтожали химоружие

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - ГК "Росатом" заключила контракт с инжиниринговым АО "Концерн "Титан-2" (Москва, входит в строительный холдинг "Титан-2") на строительство производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности "Камбарка" (Удмуртия).

Об этом говорится в документах в системе анализа закупок "Интерфакс-Маркер". Общая сумма контракта составляет 11 513,7 млн рублей. Срок окончания исполнения работ - 15 июня 2024 года.

До 2009 года, в Камбарке работал объект по уничтожению химоружия, затем проводилась ликвидация последствий его деятельности.

Весной 2019 года было подписано постановление правительства о перепрофилировании объектов для уничтожения химоружия в комплексы по утилизации особо опасных отходов. Заказчиком работ определена госкорпорация "Росатом". Принято решение о выделении в 2019-2023 годах бюджетных средств для создания четырех производственно-технических комплексов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I-II классов опасности (чрезвычайно опасные и высокоопасные отходы).

Планировалось, что в 2023 году в эксплуатацию будут введены комплексы "Марадыковский" (Кировская область), "Камбарка", "Щучье" (Курганская область) и "Горный" (Саратовская область), каждый мощностью до 50 тысяч тонн в год, затем сроки их сдачи переносились.

Холдинг "Титан-2" - стратегический партнер "Росатома" - строит объекты промышленного и социального назначения, выполняет работы на действующих и строящихся АЭС, говорится на сайте холдинга. Акционеры холдинга - АО "Титан-2" и АО "Концерн Росэнергоатом".

"Концерн Титан-2" - инжиниринговая компания полного цикла, его основные объекты - Ленинградская АЭС, Ленинградская АЭС-2, Балтийская (Калининградская) АЭС, а также Петербургский институт ядерной физики им. Константинова.